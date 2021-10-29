الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ملاعب عالمية وتصميم يضاهى الملاعب الأوروبية..World Golf Awards تمنح نادى جولف مدينتى جائزة أفضل نادى جولف فى مصر

جريدة الدستور

فاز نادي جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام ٢٠٢١.

وأعلنت World Golf Awards عن فوز نادي جولف مدينتي، التابع لمجموعة طلعت مصطفى، بالجائزة لما يمتلكه جولف مدينتي من ملاعب جولف عالمية تم تصميمها وفق أحدث المواصفات.

وأعلنت World Golf Awards أن فوز نادي جولف مدينتي جاء بعد منافسة كبيرة مع ١٢ ملعبًا داخل مصر، حيث تم البحث لمدة عام عن العلامات التجارية المفضلة لسياحة الجولف والضيافة في العالم، وتم التصويت من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور.

تسلم الجائزة محمد عطالله، ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى،  خلال احتفالية أقامها World Golf Awards في دورته الثامنة في دبي.

وتم إطلاق World Golf Awards في عام ٢٠١٤ وتهدف إلى الاحتفال ومكافأة التميز والإبداع في سياحة الجولف والملاعب ذات المستوى العالمي، والارتقاء بصناعة سياحة الجولف من خلال مكافأة المنظمات الرائدة في هذا المجال.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، وتخصص هذه الشركة خبيرًا أجنبيًا للحفاظ على مستوى الخضرة بالملعب ليضاهي أفضل الملاعب العالمية.

وصمم نادي جولف مدينتي، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، 18 حفرة.

 

طلعت مصطفى نادي جولف مدينتي مدينتي

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وائل لطفي

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