يستمر 6 ساعات.. تفاصيل آخر خسوف جزئي للقمر في 2021

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدوث خسوف جزئي للقمر في 19 نوفمبر، مع اكتمال بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري لعام 1443، حيث يغطي ظل الأرض مساحة 97% من مساحة القمر حاجباً ضوء الشمس.

ويستغرق الخسوف منذ بدايته حتى نهايته 6 ساعات ودقيقتين تقريبا، كما أن أول خسوف جزئي يليه سيكون في أكتوبر من عام 2023.

ولا يمكن رؤية الخسوف المقبل في مصر، وإنما سيتم مشاهدته من المناطق التي يظهر فيه القمر في هذا التوقيت وهي القارة القطبية، وشمال أوروبا، شرق أسيا - قارة أستراليا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى.

كيف يحدث الخسوف؟

ويحدث الخسوف بسبب حجب الأرض لضوء الشمس عن القمر الجسم السماوي الأكبر للأرض، ومن الممكن أن يحدث خسوف القمر عندما يكون مقابل الشمس مباشرة في السماء والأرض بينهما، حيث يحدث هذا الموقف يوم اكتمال القمر من كل شهر، ولكن نتيجة بسبب ميل مدار القمر 5 درجات فأنه لا يحدث بصورة شهرية.

وينقسم الخسوف إلى نوعين، الكلي حيث يكون الشمس والقمر على طرفي نقيض من الارض بحسب وكالة ناسا، وتحجب الارض ضوء الشمس عن القمر بالكامل، ولكن يمر بعض الضوء من خلال الغلاف الجوي للارض الذي يزيل المكون الازرق منه، فيظهر القمر باللون الاحمر لذا يسمي بالقمر الدموي.

ونظراً لضخامة حجم الأرض بالنسبة للقمر، فإن مدة الخسوف الجزئي 100 دقيقة.

أما الخسوف الجزئي فيحدث إذا غطي ظل الأرض جزء من القمر، ويظهر الجزء المظلم من القمر أحمر أو رمادي اللون.