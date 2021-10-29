«واعظات الأزهر» تختتم فعالياتها بتنفيذ برنامج توعية شامل بالبحر الأحمر

اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التوعوية الشاملة لواعظات الأزهر إلى محافظة البحر الأحمر فعالياتها بعد تنفيذ برنامجها النوعي، على مدار أسبوع كامل؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والإدارات المركزية لمؤسسات ووزارات الدولة المختلفة على تعاونها المثمر مع القافلة وتيسير تنفيذ برنامجها الشامل في مدن متنوعة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رسالة مهمة تؤكد على أن رقي المجتمع وتنميته لا يتحقق إلا بمشاركة جماعية مخلصة.

أضاف الأمين العام أن برنامج عمل القافلة شهد ترحيبًا من جانب القائمين بالمحافظة خاصة من الشباب، حيث تضمن البرنامج انتشار واعظات الأزهر الشريف المشاركين في القافلة في أماكن متنوعة لاستهداف فئات مختلفة من المواطنين كالندوات التي أقيمت في جامعة جنوب الوادي بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاءات المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والتجمعات السكانية، والإجابة بشكل واضح ومبسط على على أسئلة واستفسارات الفتيات والسيدات.

فيما قالت د. إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة ركزت عملها على الفتيات والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تناولت دور الجميع وخصوصًا المرأة في خدمة المجتمع ومن خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، مشيدة بأوجه التعاون التي شهدتها القافلة بالمحافظة.

وأوضحت "شاهين" أن الأزهر الشريف له دور مهم في التوعية الشاملة بجميع القضايا المعاصرة التي تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذي نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما يتربص به سواء من الداخل أم الخارج.