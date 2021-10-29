الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

بعروض ثقافية وفلكلورية

غدًا.. مصر تحتفل باليوم الوطني من قلب معرض «إكسبو 2020»

احتفال مصر بيومها
احتفال مصر بيومها الوطني

تحتفل مصر، غدًا السبت، باليوم الوطني، من قلب ساحة الوصل بمعرض “إكسبو 2020” بدبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  ونيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في مصر والإمارات.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اليوم الوطني لمصر يأتي امتداداً لفعاليات الجناح المصري، والتي تتيح لزوار الإكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل، من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات، وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي. 

وأوضحت الوزيرة، أن الجناح المصري يعتبر محط أنظار زائري إكسبو دبي، حيث تجاوز عدد زوار الجناح 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح إكسبو؛ نظراً لتميزه باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة.

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احتفال مصر بيومها الوطني 

 ولفتت إلى أن مشاركة مصر في إكسبو 2020 دبي تعد الأكبر والأبرز لمصر في إكسبو على مدار تاريخه وتأتي هذه المشاركة المميزة والتي أولتها مصر اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لقيام هذا الحدث على أرض دولة الإمارات الشقيقية التي تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.  

ونوهت بأن المشاركة المصرية تبرز الخصوصية الشديدة في الهوية المصرية التي صنعت التاريخ وتشكل اسس مستقبل مشرق، عبر رسالة مفادها أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الاقليمي العربي او الافريقي او النطاق الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة ممتازة ليرى العالم مصر المستقبل وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وانجازات لتخطو خطا حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد حدثًا فريدًا من نوعه، واستكمالاً لمسيرة معارض إكسبو التي يتم تنظيمها منذ عام 1851 وكانت شاهدة على التطورات التي مر بها العالم، لافتةً إلى أن إكسبو يمثل فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.

مصر احتفال مصر بيومها الوطني دبي إكسبو 2020 الدكتور مصطفى مدبولي

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