الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بالقدس

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

وطالب الاتحاد إسرائيل بالتراجع عن خطوات طرح مناقصات من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وضمان الهدوء في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك عقب مطالبة 12 دولة أوروبية أمس إسرائيل على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 "ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا" في بيان مشترك "نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورا عن قرارها".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإدراج 6 منظمات فلسطينية في قائمة المنظمات الإرهابية من شأنه أن يترك عواقب بعيدة المدى على هذه المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي، عن "فخره الدائم لدعمه المستمر للمجتمع المدني الذي يساهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف البيان، أن بروكسل تأخذ على محمل الجد قرار الدفاع الإسرائيلية في هذا الشأن، وأنها ستقوم بإشراك السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات، حيث إن الاتحاد الأوروبي لم ولن يدعم أبدًا أي منظمات إرهابية، وهو يمارس أقصى درجات الحرص لتجنب أي موقف من هذا القبيل ويتعامل مع مثل هذه الادعاءات في غاية الخطورة. وإذا تم تقديم أدلة موثقة على أن أي مستفيد قد استخدم أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير مناسب، فسيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لاسترداد هذه الأموال. ولكن حتى الآن، لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشركاء معينين من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.