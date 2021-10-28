جامعة أسيوط تتقدم 88 درجة في التصنيف الأمريكي «U.S.NEWS» لأفضل جامعات العالم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح الجامعة في إحراز تقدم ملحوظ في ترتيبها الإفريقي والعالمي، وذلك وفقاً لآخر تصنيف صادر عن مؤسسة "U.S.NEWS " الأمريكية، والمختص بتصنيف الجامعات وترتيب الأفضل منها على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أيضا نجاحها في الحفاظ على موقعها بين أفضل 5 جامعات مصرية، وهو ما يعد انعكاساً لثمرة جهود الجامعة في هذا المجال ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً.

الجامعة في المركز 21 إفريقيا والخامس مصريا

من جهته قال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقاً للتصنيف الأمريكى المشار إليه فقط جاءت الجامعة في الترتيب 804 عالمياً لعام 2022، لتتقدم بذلك نحو 88 درجة مقارنةً بتصنيف العام السابق، كما استطاعت الجامعة أن ترفع تصنيفها الإفريقي لتحتل المركز 21 أفريقياً والخامس علي مستوي مصر، وذلك ضمن 1750 جامعة متقدمة علي مستوى العالمي تمّ إدراجها في هذا التصنيف، مقدماً في ذلك خالص التهنئة لمكتب التصنيف الأكاديمي بقطاع الدراسات العليا على هذا الجهد المثمر وإسهاماته في تطوير المنظومة العلمية والأكاديمية، وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة.

ومن جانبه كشف الدكتور عمر ممدوح شعبان،مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، أن التصنيف الأمريكى لعام 2022 أظهر أن أكثر المجالات العلمية تقدماً بجامعة أسيوط هو الهندسة حيث جاءت فى المركز 450 عالمياً ، يليها الكيمياء فى الترتيب 484 عالمياً، ثم علوم المواد يليها الطب الإكلينيكي ثم علوم الفيزياء بين أفضل العلوم تقدماً داخل الجامعة، لافتاً أن التصنيف يعتمد على النشاط البحثى والذى يتضمن تقييمه عدة معايير تتعلق بجودة البحوث الصادرة عن الجامعة وسمعتها محلياً ودولياً ، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة عن الجامعة ومعدل الاقتباس لهذه الأبحاث، وكذلك الكتب والمؤلفات العلمية والمؤتمرات الدولية، وحجم التعاون الدولى ومخرجاته وعدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة.