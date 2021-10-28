مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، اليوم الخميس، من القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته، أمس، في منزلهما بمنطقة السنوسية بمدينة مرسي مطروح.

جاء ذلك عقب قيام النيابة العامة برئاسة المستشار ابراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بمعاينة موقع الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة، وبعد تحديد القاتل من خلال كاميرات المراقبة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من القبض عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وكان قد لقي لواء بالمعاش وزوجته مصرعهما قتلا في مسكنهما بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقل ضباط مديرية أمن مطروح إلى مكان الحادث لفحص مسرح الجريمة وكشف غموضها.

وعقب وصول ضباط أمن مطروح إلى مكان الحادث تم عمل كردون أمني حول المنزل وبدأ فريق البحث الجنائي العمل لكشف ملابسات الواقعة، وناظرت النيابة العامة الجثتين داخل موقع الجريمة بالإضافة إلي فحص المسكن بالكامل.