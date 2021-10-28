الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ذا صن البريطانية: نوبة قلبية غير معروفة تصيب النساء بعمر 22 عاما

النوبات القلبية
النوبات القلبية

عندما تفكر في نوبة قلبية، فإنك تتخيل على الفور شخصًا أكبر سنًا وربما يعاني بالفعل من مشكلات صحية، ولكن الخبراء حذروا من أن النساء اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 22 عاما يمكن أن يصبن بحالة لا يعرفها الكثيرون.

 

وحذر عدد من الخبراء بموقع "ذا صن" البريطاني،  الشابات اللاتي يعانين من آلام في الصدر قد يتعرضن لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة كبيرة.

 

وأوضح الباحثون، السبب أنه يحدث تسلخ بالشريان التاجي التلقائي،  يحدث نتيجة تمزق في أحد الأوعية الدموية في القلب، حيث أنه يمكن أن يبطئ أو يمنع تدفق الدم إلى القلب، مما يتسبب في حدوث نوبة قلبية أو تشوهات بضربات القلب أو الموت المفاجئ .

 

أشار الأطباء إلى إنها حالة مرضية غير شائعة، لكن الأطباء يحثون النساء على الفحص الدوري من أجل التشخيص والرعاية عندما يتعلق الأمر بالأعراض.

 

وأوضح الأطباء، أن هذه الحالة أكثر شيوعًا عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عامًا، لكن الخبراء حذروا الآن من أنها تصل إلى نساء يتمتعن بصحة جيدة ولا يتجاوزن 22 عامًا، علي عكس المتوقع.

 

ما هي أعراض تسلخ الشريان التاجي التلقائي والتي تتسبب في النوبة القلبية؟

ألم صدر.

غثيان ودوخة.

ضيق في التنفس.

ألم في كتفيك أو ذراعك أو فكك.

الشعور بالتعب، بالإضافة إلى كثرة التعرق.

 

يقول الأطباء، إن أحد الأسباب العديدة لسوء تشخيص النساء هو أن التجارب السريرية على مرض "التسلخ التلقائي للشريان التاجي" لم تشمل النساء.

 

ويختلف التسلخ التلقائي للشريان التاجي، عن النوبة القلبية العادية في أن الشريان يمكن أن يكون حساسًا وأحيانًا ينكسر، بينما في النوبة القلبية العادية غالبًا ما يتم إدخال دعامة أو بالون لفتح الشريان.

 

كما وجدت الأبحاث التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن التسلخ التلقائي للشريان التاجي مسؤول عن 35 في المائة من النوبات القلبية لدى النساء دون سن الخمسين.

ذا صن البريطانية النوبة القلبية ضيق في التنفس الشريان التاجي الأوعية الدموية ضربات القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مقتل لواء بالمعاش وزوجته فى ظروف غامضة بمطروح

طالع| آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بالتفصيل

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال