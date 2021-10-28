ذا صن البريطانية: نوبة قلبية غير معروفة تصيب النساء بعمر 22 عاما

عندما تفكر في نوبة قلبية، فإنك تتخيل على الفور شخصًا أكبر سنًا وربما يعاني بالفعل من مشكلات صحية، ولكن الخبراء حذروا من أن النساء اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 22 عاما يمكن أن يصبن بحالة لا يعرفها الكثيرون.

وحذر عدد من الخبراء بموقع "ذا صن" البريطاني، الشابات اللاتي يعانين من آلام في الصدر قد يتعرضن لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة كبيرة.

وأوضح الباحثون، السبب أنه يحدث تسلخ بالشريان التاجي التلقائي، يحدث نتيجة تمزق في أحد الأوعية الدموية في القلب، حيث أنه يمكن أن يبطئ أو يمنع تدفق الدم إلى القلب، مما يتسبب في حدوث نوبة قلبية أو تشوهات بضربات القلب أو الموت المفاجئ .

أشار الأطباء إلى إنها حالة مرضية غير شائعة، لكن الأطباء يحثون النساء على الفحص الدوري من أجل التشخيص والرعاية عندما يتعلق الأمر بالأعراض.

وأوضح الأطباء، أن هذه الحالة أكثر شيوعًا عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عامًا، لكن الخبراء حذروا الآن من أنها تصل إلى نساء يتمتعن بصحة جيدة ولا يتجاوزن 22 عامًا، علي عكس المتوقع.

ما هي أعراض تسلخ الشريان التاجي التلقائي والتي تتسبب في النوبة القلبية؟

ألم صدر.

غثيان ودوخة.

ضيق في التنفس.

ألم في كتفيك أو ذراعك أو فكك.

الشعور بالتعب، بالإضافة إلى كثرة التعرق.

يقول الأطباء، إن أحد الأسباب العديدة لسوء تشخيص النساء هو أن التجارب السريرية على مرض "التسلخ التلقائي للشريان التاجي" لم تشمل النساء.

ويختلف التسلخ التلقائي للشريان التاجي، عن النوبة القلبية العادية في أن الشريان يمكن أن يكون حساسًا وأحيانًا ينكسر، بينما في النوبة القلبية العادية غالبًا ما يتم إدخال دعامة أو بالون لفتح الشريان.

كما وجدت الأبحاث التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن التسلخ التلقائي للشريان التاجي مسؤول عن 35 في المائة من النوبات القلبية لدى النساء دون سن الخمسين.