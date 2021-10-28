ندوة حول «حقوق المبدعين» بالمجلس الأعلى للثقافة.. الخميس

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حقوق المبدعين.. أبعاد قانونية .. أبعاد عملية"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.

يدير ندوة "حقوق المبدعين"، الدكتور حسام لطفي، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: "المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية فناني أبناء مصر".

تقام الأمسية بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ كما يصاحب الندوة بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وتتناول ندوة "حقوق المبدعين"، قوانين حماية الملكية الفكرية تهدف إلى حفظ حقوق التأليف الناتجة بشكل رئيسي من فكر الإنسان وكل مجهود عقلي يقوم به.

كما أن الحقوق الإعتبارية والأدبية والذهنية كحقوق التأليف، والاختراعات وغير ذلك، هي من الحقوق الفكرية التي تعطى لصاحبها الحق بالاحتفاظ بالربح الناتج عن عمله، وهو حق مشروع على أساس الجهد المبذول من قبل صاحبه، ويعطيه السلطة بمنع أي إنسان آخر من أن يقوم بنشر مؤلفه أو اختراعه.