تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الخميس 28-10-2021

تراجع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الخميس 28-10-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الخميس إلى 18.1910 جنيه و18.3700 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.2978 جنيه لـ 18.321 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1910 جنيه لـ 18.1831 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.3109 جنيه لـ 18.3030 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.1346 جنيه لـ 18.1205 جينه، واستقر سعر البيع عند 18.2978 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.14002 جنيه لـ 18.1259 جنيه واستقر سعر البيع عند 18.29775 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.1346 جنيه للشراء لـ 18.1205 جنيه واستقر عند 18.2978 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 18.1346 جنيه لـ 18.1205 جنيه للشراء، واستقر عند 18.2978 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 18.3700 جنيه لـ 18.107 جنيه للشراء، وانخفض سعر البيع من 18.300 جنيه لـ 18.289 جنيه، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي تراجعًا من 18.1578 جنيه لـ 18.1515 جنيه للشراء، وانخفض من 18.321 جنيه لـ 18.3005 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد اجتماعًا اليوم الخميس لتحديد ملامح السياسة النقدية فى منطقة اليورو بما يتوائم مع التطورات الأخيرة على صعيد الأداء الاقتصادى ما بعد الوباء، ويتوقع خبراء الإبقاء على أدوات السياسة بدون أي تغيير، مع الإفصاح عن أدلة جديدة تخص مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة.

كانت توقعات التضخم في منطقة اليورو بين مستثمري السندات قد وصلت عند أعلى مستوى جديد في سبع سنوات اليوم الثلاثاء ، متجاوزة هدف البنك المركزي الأوروبي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وأزمة سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة رويترز.