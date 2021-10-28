الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه سوهاج» تبدأ إجراءات توظيف 60 مهندسًا للإشراف على «حياة كريمة»

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج للانتهاء من إجراءات التعاقد مع ٦٠ مهندسًا جديدًا من المسابقة رقم ٣، والتى تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام عام ٢٠١٨، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 

وأضاف أنه تم استدعاء المقبولين من قوائم الانتظار لإنهاء مستندات التوظيف خلال خمسة عشرة يوما، وأنه فى حالة عدم الحضور يتم استدعاء من يليهم بقائمة الانتظار.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم الدفع بالمهندسين الجدد للمتابعة والإشراف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذ فى ٧ مراكز بالمحافظة، كما سيتم تدريب المهندسين الجدد لإلحاقهم بلجان المتابعة والإشراف والاستلام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يضمن تنفيذ المشروعات بجودة عالية تساهم فى تقديم خدمات متميزة وتحقيق رضا المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول ١٧ مهندسًا بمركز سوهاج ومهندسين بمركز أخميم و٤ بمركز ساقلتة و٦ مهندسين بمركز البلينا و٦ بمركز جرجا، هذا بالإضافة إلى مهندس بمركز جهينة و٥ بمركز دار السلام  و٥ بمركز المراغة و٣ بمركز طهطا و٤ بمركز طما و٧ مهندسين بمركز طما.

فيما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب والتى تبلغ مساحتها 50 فدانًا وتخدم 295735 نسمة فى مدينة سوهاج وقرية تونس وقرية الشيخ مكرم وقرية الصلعا، وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، والجارى تحويل نظام معالجة مياه الصرف الصحى بها من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية بتكلفة تبلغ 157 مليون جنيه.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة مطابقة السيب النهائى للمحطة والتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه، هذا بالإضافة إلى مراجعة أنظمة التشغيل واستكمال جميع المهمات بالمحطة.

مياه رئيس مجلس إدارة لجان دار السلام الصرف الصحي صحي محافظ دعاء زيارة تونس محمد كريم المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى برنامج «يحدث فى مصر»

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

السيسي لمبروك عطية: مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة

البرهان يعفى عددا من سفراء السودان فى الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية