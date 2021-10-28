«مياه سوهاج» تبدأ إجراءات توظيف 60 مهندسًا للإشراف على «حياة كريمة»

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج للانتهاء من إجراءات التعاقد مع ٦٠ مهندسًا جديدًا من المسابقة رقم ٣، والتى تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام عام ٢٠١٨، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم استدعاء المقبولين من قوائم الانتظار لإنهاء مستندات التوظيف خلال خمسة عشرة يوما، وأنه فى حالة عدم الحضور يتم استدعاء من يليهم بقائمة الانتظار.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم الدفع بالمهندسين الجدد للمتابعة والإشراف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذ فى ٧ مراكز بالمحافظة، كما سيتم تدريب المهندسين الجدد لإلحاقهم بلجان المتابعة والإشراف والاستلام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يضمن تنفيذ المشروعات بجودة عالية تساهم فى تقديم خدمات متميزة وتحقيق رضا المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول ١٧ مهندسًا بمركز سوهاج ومهندسين بمركز أخميم و٤ بمركز ساقلتة و٦ مهندسين بمركز البلينا و٦ بمركز جرجا، هذا بالإضافة إلى مهندس بمركز جهينة و٥ بمركز دار السلام و٥ بمركز المراغة و٣ بمركز طهطا و٤ بمركز طما و٧ مهندسين بمركز طما.

فيما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب والتى تبلغ مساحتها 50 فدانًا وتخدم 295735 نسمة فى مدينة سوهاج وقرية تونس وقرية الشيخ مكرم وقرية الصلعا، وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، والجارى تحويل نظام معالجة مياه الصرف الصحى بها من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية بتكلفة تبلغ 157 مليون جنيه.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة مطابقة السيب النهائى للمحطة والتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه، هذا بالإضافة إلى مراجعة أنظمة التشغيل واستكمال جميع المهمات بالمحطة.