حملات وأنشطة توعوية داخل قرى «حياة كريمة» بالمنوفية

وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وقال إن فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية زار عدد من القرى التابعة لمركزي أشمون والشهداء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية.



ونفذ الفريق التوعوي عدد من الأنشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وضرورة الحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها.

وأضاف: شملت الأنشطة إجراء إستطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها ، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين وإجراء أنشطة تفاعلية للطلاب بجميع المراحل التعليميـة والتعريف بالخط الساخن 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات لتلافي حدوث أي مشكلات.

وأكد رئيس الشركة أهمية الدور الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكان اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، أجرى جولة تفقدية في جنوب سيناء شملت زيارة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب/يوم، لمراجعة كمية المياه المنتجة وكذلك العينات التي يتم فحصها بصفة دورية على مدار اليوم بواسطة المعمل المركزي بالشركة خلال الفترة الأخيرة.