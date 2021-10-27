طلاب الأزهر في حيرة بين الكتب الورقية والإلكترونية

أعرب عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة الأزهر عن استيائهم الشديد بسبب تأخّر الكُتب الدراسية ووضعها الذي لا يزال غير مستقرًا حتى الآن، فضلاً عن عدم توضيح أمرها إن كانت عبارة عن سيديهات مُدمجة أو فلاشات وتُنقل أو عن طريق فيديوهات يتمّ بيعها أو إرسالها، أو غيرها من الأساليب التي تتخذها الدولة نحو التحول الرقمي.

فبحسب جامعة الأزهر، فإنَّ العام الحالي ستكون مناهجه الدراسية إلكترونيًا، وهو ما يُعني إلغاء الكتاب الورقي وتفعيل الكتاب الإلكتروني، وفقًا للتعليمات الخاصة بالكتاب الإلكتروني واتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيقا لخطة الجامعة في التحول إلى الحرم الجامعي الذكي.

استبدالها بأقراص مدمجة (cd)

وأبلغت جامعة الأزهر منسوبيها بالالتزام بعدم بيع وطباعة وتوزيع كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية، واستبدالها بأقراص مدمجة (cd) تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة (البرامج الدراسية) داخل كل مجلد للعشبة مجلد فرعي لكل فرقة دراسية وداخل كل مجلد فرعي للفرقة مجلد فرعي ثان لكل فصل دراسي، به مجموعة من الكتب التي تدرس فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وقالت إنَّه سيتم تحصيل ثمن الكتب الدراسية من خلال الجامعة وفقا للقواعد المعمول بها وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتم إنشاؤه حاليا للكتاب الرقمي، فضلاً عن تحويل الإيرادات إلى الكليات وأن يقتطع من الإيراد نسبة للطلاب المحتاجين ونسبة 40% للخدمات الرقمية الخاصة بتطبيق منظومة الكتاب الرقمي وتطويرها.

الأمر مُحيّر

حتّى الآن لم يتم إعلان تفاصيل الكُتب الدراسية سواء ورقية أو الكترونية، فالأمر لا يزال محيّر لبعضٌ من أعضاء هيئة التدريس تارة، والطلاب تارةً أخرى، وهو ما جعل الطلاب يشتكون بكثرة من عدم وضوح الأمر حتى الآن، خاصةً وأنهم تجاوزا ما يزيد عن أسبوعين- درسوا فيهم- دون حصولهم على مناهج دراسية وكُتب للمذاكرة.

الطلاب يشتكون

قال عبدالله أبو العز، طالب بجامعة الأزهر، إنَّ كليته لم تعلن حتى الأن عن تفاصيل بشأن الكُتب الدراسية، وأنَّ أعضاء هيئة التدريس (الدكاترة) لا يعلمون بأي صورة ستكون، فضلاً عن قرارات الكلية التي تؤجل دائمًا الجواب عن أسئلة الطلبة حول الكُتب الدراسية، "إحنا مش عارفين حاجة، وكل ما نسأل عن الكتب يقولولنا لسه مفيش قرارات جديدة، حتى الدكاترة مش عارفين النظام هيبقى شكله إيه".

وأضاف أبو العزّ، أنَّ تأخير الكُتب الدراسية يؤثّر بالسلب على الطلاب، مشيرًا إلى أنَّ الدكاترة تُسارع في إنهاء المناهج الدراسية المقررة، دون مُراعاة الطلاب الذين لم يتحصّلوا على أيّ كُتب للمذاكرة منها، "الدكاترة بتسبق بالشرح واحنا مش عارفين نذاكر وخايفين اللي يفوت يبقى صعب علينا بعد كده".

توقيت قاتل

ويرى أحمد إبراهيم، طالب بكلية اللغة العربية بالمنصورة، أنَّ قرار جامعة الأزهر بالتخلّى عن الكتب الورقية واستبدالها بأقراص مدمجة (cd)؛ جاءَ متأخّرًا للغاية، حيثُ كان لابد من إعلان ذلك قبل بداية العام الحالي بأشهر عدة للاستعداد الكامل، سواء من الكليات لسرعة تطبيق هذا وإتاحته للطلاب سريعًا، أو الطلاب لاستخدام حلول أخرى تُساعدهم في المُذاكرة حتى تأتي الكتب بطريقتها المثلى.

وقال إنَّ الطلاب الأن أمام "الأمر الواقع" وعليهم بالتأقلم على هذا الوضع لحين إشعار آخر، موضحًا أنَّ ذلك يؤثّر على العملية التعليمية ويضع الطلاب في حالة من التشتت، ويرون أنَّ الوقت يضيع دون مُذاكرة.

واشتكى عمر البشبيشي، طالب آخر، من تأخير طرح الكُتب الدراسية بجامعته، مُبيّنًا أنَّ الدكاترة لديهم نُسخ ورقية للمناهج السابقة، وبالتالي لا يواجهون صعوبات في شرح المقررات، بينما الطالب لا يملك إلا سطور قليلة يكتبها وراء دكتور المادة وتكون في حاجة للتوضيح والفهم من الكتاب الجامعي، وهذا يضع الطلاب أمام مشكلة كبيرة لا يُقدّرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وطالب بسُرعة طرح وتوزيع الكُتب الجامعية سواء ورقية أو الكترونية، حتى يستطيع الطلاب المُذاكرة وفهم ما يشرحه الدكاترة داخل المدرجات الجامعية.

بيان جامعة الأزهر

وكانت جامعة الأزهر، قد أعلنت -خلال الفترة الماضية- عن التعليمات الخاصة بالكتاب الإلكتروني اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيقا لخطة الجامعة في التحول إلى الحرم الجامعي الذكي، وهي كالتالي:

1 - الالتزام بعدم بيع وطباعة وتوزيع كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي الحالي 2021-2022.

2 - إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأقراص مدمجة (cd) تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة (البرامج الدراسية) داخل كل مجلد للعشبة مجلد فرعي لكل فرقة دراسية وداخل كل مجلد فرعي للفرقة مجلد فرعي ثان لكل فصل دراسي، به مجموعة من الكتب التي تدرس فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

3 - إقرار من كل عضو هيئة تدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسئوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا وكذلك موافقة مجلس القسم على تدريس هذا الكتاب ضمن مقررات القسم وذلك للكليات النظرية والعملية.

4 - في حال وجود فيديوهات أو عروض تقديمية مصاحبة للكتاب الجامعي يرفق الفيديو أو العرض التقديمي مع الكتاب موضحا به رقم الصفحة التي يجب أن يرفق بها الفيديو على ألا يتعدى كل فيديو أربع دقائق.

5 - في حالة وجود أسئلة مصاحبة للكتاب يرجي إرفاق الأسئلة وإجاباتها الصحيحة موضحا موقع السؤال داخل صفحات الكتاب والإشارة إلى رقم الصفحة.

6 - سيتم تحصيل ثمن الكتب الدراسية من خلال الجامعة وفقا للقواعد المعمول بها وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتم إنشاؤه حاليا للكتاب الرقمي.

7 - سيتم تحويل الإيرادات إلى الكليات ويكون عميد الكلية مسئولا عن وضع ضوابط توزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس بموافقة مجالس الأقسام ومجالس الكليات على أن يقتطع من الإيراد نسبة للطلاب المحتاجين ونسبة 40% للخدمات الرقمية الخاصة بتطبيق منظومة الكتاب الرقمي وتطويرها.