أوكرانيا وأمريكا تعلنان قريبا موعد اجتماع لجنة الشراكة الاستراتيجية بواشنطن

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا موعد اجتماع لجنة الشراكة الاستراتيجية في واشنطن، حيث سيعتمدان ميثاقا محدثا بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف كولبيا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، أنه "تم تحديد الموعد. سنعلن ذلك قريبا مع الولايات المتحدة. الاجتماع سيعقد في واشنطن وبناء على ذلك ستكون زيارتي لأنطوني بلينكين".

وقال كوليبا إنه لن يسافر إلى واشنطن بمفرده. وأضاف "ستكون زيارة جادة وصعبة للغاية. سوف يشارك فيها ممثلو الوزارات والوكالات المختلفة ، ولن أكون العضو الوحيد في الحكومة الذي يزور الولايات المتحدة".

وشدد على أن أوكرانيا تركز على تحقيق أقصى قدر من النتائج وتعمل عن كثب مع زملائها الأمريكيين، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال كوليبا أيضا إن ميثاقا محدثا بشأن الشراكة الاستراتيجية، أمر الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتماده في هذا الاجتماع، على وشك الانتهاء.

وعلي صعيد اخر.. أدرجت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوكرانيا، على قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أوكرانيا، انتقلت هذا الأسبوع من المستوى 3، أو الخطر العالي لـ"كوفيد-19"، إلى المستوى 4، وهو أعلى فئة من حيث المخاطر.

وحثت المراكز الأمريكية على موقعها الرسمي على الإنترنت، المواطنين الأمريكيين، على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال التقرير: "إذا كان عليك السفر إلى أوكرانيا، فتأكد من تلقيك التطعيمات الكاملة قبل السفر، وبسبب الوضع الحالي في أوكرانيا ، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 وانتشاره".

وكانت أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.