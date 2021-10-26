الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: ننتظر صحوة استثمارية وزيادة التدفقات السياحية بعد إلغاء الطوارئ

النائب محمد عبد الحكيم
النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد

 أكد محمد عبدالحكيم أبوزيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ واحد من الإنجازات التي تضاف للجمهورية الجديدة.

 وقال في تصريحات صحفية له اليوم: «ما وصلنا إليه من إلغاء الطوارئ بعد سنوات وسنوات جاء بفضل تفاني أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة والشعب المصري العظيم الذي وقف خلف مؤسسات الدولة حتى نجح في اقتلاع جذور الإرهاب والانتصار عليه».

ولفت أبوزيد إلى أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على كافة المستويات، لا سيما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث يأتي تأكيدًا على احترام مصر لحقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة لجميع المواطنين. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إلغاء الطوارئ ستصحبه صحوة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار، وارتفاع أعداد الأفواج السياحية، قائلًا: مصر ستشهد انتعاشة كبيرة على كافة الأصعدة.

ودعا محمد عبدالحكيم أبوزيد، جموع الشعب المصري لاستمرار دعمها ووقوفها خلف الدولة، لاستكمال مرحلة البناء والتنمية ووضع مصر في حجمها الطبيعي دولة رائدة بين دول العالم. 

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