الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التبادل التجارى بين إيطاليا وأمريكا اللاتينية يتجاوز 20 مليار يورو

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن التبادل التجاري بين بلاده وأمريكا اللاتينية، تجاوز حجمه 20 مليار يورو عام 2020، على الرغم من تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة الوزير الإيطالي خلال افتتاح الجلسة العامة الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر "إيطاليا ـ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.

وأشار "دي مايو" إلى أن الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر، يُعتبر دليلًا على أن المؤتمر لم يفقد أيًا من زخمه، حيث لم يتم تسجيل هذا المستوى العالي من المشاركة من قبل بحضور 17 وزير خارجية و10 نواب وزراء.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، أنه خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2021، زاد حجم التبادل التجاري ليصل إلى 14.521 مليار يورو بنسبة 28.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، تعمل أكثر من ثلاث آلاف شركة إيطالية في أمريكا اللاتينية، وتتجاوز مبيعاتها الـ70 مليار يورو.

وخلص "دي مايو" إلى أن استثمارات هذه الشركات، بحجمها الذي يزيد علي 33 مليار يورو، تتجاوز تلك الموجودة بشكل عام في الصين واليابان وروسيا والهند.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أمريكا وباء كورونا تفشي وباء كورونا وباء

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وائل لطفي

بيوت السويس

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