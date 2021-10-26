مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا مغلقا حول تطورات الوضع فى السودان.. اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا حول الوضع في السودان، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، وفقًا للعربية، أن كلًا من بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأمريكا وإستونيا وفرنسا، طلبوا عقد اجتماع المجلس لبحث التطورات في السودان.

يأتي هذا فيما حل الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، أمس الإثنين، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان

وقال «البرهان»، إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكل «البرهان» حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان،مؤكدًا سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب.

وأضاف «البرهان»: «إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد»، وتابع: «القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، وماضون في التحول الديمقراطي».

وتابع: «سنواصل المرحلة الانتقالية وصولًا لحكومة منتخبة»، مؤكدًا على أن الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان، مشيرًا إلى أن ما يمر به السودان بات خطرًا حقيقيًا، وهناك تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، كما أعلن حالة الطوارىء في السودان.

يأتي هذا فيما قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الإثنين، أنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، كما دعت المنظمة جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الإثنين، إنه يشعر ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبًا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم وقعت في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.