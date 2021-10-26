الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخصين جراء إطلاق نار فى مركز تجارى بولاية إيداهو الأمريكية

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية أيداهو الأمريكية.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، ذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع  في بويز، عاصمة الولاية.


وقال قائد شرطة بويز، ريان لي، في مؤتمر صحفي إن شرطيا من بين المصابين.
 

يشار إلى أن المشتبه به محتجز لدى الشرطة. وقال لي إن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه هو مطلق النار الوحيد وليس هناك خطر على الجمهور في الوقت الحالي.
 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عن المشتبه به. كما لم يذكر قائد الشرطة أي شيء عن الدافع وراء الجريمة .

 

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "غالوب" أن "تصنيف بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

 

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

 

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، وانخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

 

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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