برلماني: إلغاء الطوارئ نتاج الأمن والأمان الذي يشعر به الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن هذا نتاج الأمن والأمان الذي يشعر به الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي.

وأكد حمزة أن هذا القرار الذي أثلج قلوب الجميع أكبر رد على جماعات الظلام التي كانت تريد الفوضى بمعاونة جماعات الداخل والخارج، لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية، وأصبح الأمان والتنمية عنوان الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى فخر واعتزاز جموع الشعب المصري بما تقوم به القيادة السياسية في مصر على مدار سنوات حكم الرئيس السيسي الذي شهد الشارع المصري الاستقرار السياسي والأمني، وتنمية في شتي المجالات شهد له العالم بأكمل، مضيفا أن الدولة المصرية قوية وصامدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.