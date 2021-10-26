محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال وتتجلى الحضارة

أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعجابه بجناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يقام في إمارة دبي هذه الأيام.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال زيارته لجناح فلسطين في المعرض، إن الثقافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني والأراضي المقدسة في فلسطين، قد حضرت في المعرض من خلال مشاركة دولة فلسطين، مضيفا: عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال وتتجلى الحضارة ويكتب التاريخ حضورها.

وزار الشيخ محمد بن راشد، الإثنين، جناح فلسطين في "إكسبو 2020 دبي"، حيث تعرف على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس أصالة وثقافة فلسطين وتاريخها العريق، وما تتميز به من صناعات تراثية وصناعات حديثة، إلى جانب الأنشطة السياحية المزدهرة وما توفره من فرص استثمارية واعدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن راشد لدى زيارته لجناح دولة فلسطين، مبعوث الرئيس الخاص اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اجتماع ثقافات شعوب العالم وتاريخها وابتكاراتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية في موقع واحد ضمن "إكسبو 2020 دبي" يعزز من المردود الإيجابي للحدث العالمي الكبير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر إكسبو 2020 دبي وخاصة جناح المالديف، والتقى خلالها إبراهيم محمد صالح، رئيس المالديف- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- وتبادلا الأحاديث الودية حول مجمل العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، ومشاركة المالديف في معرض إكسبو، وما تمثله من فرصة لمزيد من التقارب على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية.