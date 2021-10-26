الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال وتتجلى الحضارة

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعجابه بجناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يقام في إمارة دبي هذه الأيام.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال زيارته لجناح فلسطين في المعرض، إن الثقافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني والأراضي المقدسة في فلسطين، قد حضرت في المعرض من خلال مشاركة دولة فلسطين، مضيفا: عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال وتتجلى الحضارة ويكتب التاريخ حضورها.

وزار الشيخ محمد بن راشد، الإثنين، جناح فلسطين في "إكسبو 2020 دبي"، حيث تعرف على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس أصالة وثقافة فلسطين وتاريخها العريق، وما تتميز به من صناعات تراثية وصناعات حديثة، إلى جانب الأنشطة السياحية المزدهرة وما توفره من فرص استثمارية واعدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن راشد لدى زيارته لجناح دولة فلسطين، مبعوث الرئيس الخاص اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اجتماع ثقافات شعوب العالم وتاريخها وابتكاراتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية في موقع واحد ضمن "إكسبو 2020 دبي" يعزز من المردود الإيجابي للحدث العالمي الكبير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر إكسبو 2020 دبي وخاصة جناح المالديف، والتقى خلالها إبراهيم محمد صالح، رئيس المالديف- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- وتبادلا الأحاديث الودية حول مجمل العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، ومشاركة المالديف في معرض إكسبو، وما تمثله من فرصة لمزيد من التقارب على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارت إكسبو 2020 فلسطين الحضارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

الصحة: 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

رئيس جامعة الأزهر: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ عبور جديد للدولة المصرية

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد

محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال وتتجلى الحضارة

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى