الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر أكبر الدول المشاركة فى معرض البصرة الدولى الأول للكتاب

مشاركة مصر في معرض
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة

شاركت قنصلية مصر في البصرة في افتتاح المعرض الدولي الأول للكتاب في البصرة والمقام خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الدول.

والتقى الدكتور أحمد بهاء الدين، قنصل مصر في البصرة، مع ممثلي دور النشر المصرية، وهنأهم على المشاركة المصرية المشرفة، حيث كانت مصر أكبر الدول المشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة العراق، وذلك من خلال مشاركة 50 دار نشر مصرية.

وأكد أهمية مشاركة مصر في كافة الفعاليات الثقافية التي تنظمها محافظة البصرة، لما لذلك من دعم للتواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي، معربًا عن استعداد القنصلية لتذليل أي عقبات تحول دون ذلك.

مصر تشارك في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة

مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مشاركة مصر في معرض الكتاب الدولي الأول بالبصرة
مصر المعرض الدولي الأول للكتاب البصرة قنصل مصر دور النشر الفاعليات الثقافية

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