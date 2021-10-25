طلعت شاهين عن خدعة «كارمن مولا»: أمر ليس جديدا على «البيست سيللر»

في واقعة مثيرة للجدل شهدها الوسط الثقافي الإسباني، عقب الإعلان عن فوز الكاتبة كارمن مولا بجائزة بلا نيتا الإسبانية في الرواية، والتي تبلغ قيمتها مليوون يورو، حدث مالم يكن يتوقعه أحد فعند تسلم الجائزة ظهر 3 رجال ليتسلموا الجائزة بدلا منها، وهم كتاب السيناريو خورخى دياز، أوجستين مارتينيز وأنطونيو مرسيرو، والذين أكدوا أن اسم كارمن مولا اسم وهمي من اختلاقهم .

و تعقيبا على هذه الواقعة المثيرة يقول المترجم والروائي الدكتور طلعت شاهين والمقيم في إسبانيا، أن هذه ظاهرة ليست جديدة على ما نطلق عليه أدب "البيست سيلر"، فالثلاثة كُتاب سيناريو مشهورين هم خورخي دياز، أوجستين مارتينيز وأنطونيو مرسيرو، وحازت أول أعمالها التليفزيونية "الصيف الأزرق" ، ذيوع ونسبة مشاهدة عالية جدا، ومن بعدها توالت أعمالهم التليفزيونية، وقدموا عملين روائيين تحت اسم مستعار كارمن مولا، ونالت أعمالهم شيوعا وانتشارا كبيرا حتى فوزهم بالجائزة، والتي تقدر بمليون يورو فكانت نهاية القصة وكان عليهم أن يعلنوا اسمائهم .

ولفت "شاهين"، إلى أن هذا أمر وارد في كتابات "البيست سيلر"، والتي أصبحت أمر واقع في المشهد الثقافي الإسباني ، الذي لم ينس بعد الفضيحة الشهيرة لواحدة من أشهر مذيعات التليفزيون الأسباني أنا روزا التي قدمت نفسها ككاتبة روائية، وأخذت فصولا من روايات لكتاب آخرين لتنسبها لنفسها.

- جائزة بلانيتا

هي جائزة أدبية في إسبانيا منذ عام 1952 تنتمي لمجموعة بلانيتا الروايات المكتوبة باللغة الإسبانية، وتمنح للأعمال الإبداعية الروائية ، وقد حاز عليها هذا العام “كارمن مولا”، والتي اتضح أنها 3 كتاب خورخي دياز، أوجستين مارتينيز وأنطونيو مرسيرو، في واقعة هي الأكثر إثارة للجدل في المشهد الثقافي الإسباني والعالمي، يذكر أن جائزة بلانتيا الإسبانية تعد ثاني أغنى جائزة في العالم بعد جائزة نوبل حيث تصل قيمة الجائزة لمليون يورو.