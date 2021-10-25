الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالمرج

حريق مصنع بالمرج
حريق مصنع بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمصنع جمالون لتصنيع المناديل بمنطقة مؤسسة الزكاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين أن المصنع تبلغ مساحته 1000 متر.

وكان حريق هائل اندلع داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق، وجار فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد الحريق.

المعمل الجنائي الحماية المدنية حريق سيارات الإطفاء الداخلية حريق مصنع فصل الصيف السيطرة على الحريق انتداب المعمل الجنائي منطقة المرج

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بيوت السويس

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