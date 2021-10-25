الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل فساتين السهرة الرسمية من ميجان ماركل دوقة ساسكس (صور)

فساتين السهرة الرسمية
فساتين السهرة الرسمية من ميجان ماركل

يتذكر الجميع فستان زفاف ميجان ماركل، دوقة ساسكس حيث يتميز بمظهر جيفنشي الذي يمكن التعرف عليه على الفور برقبة قارب وخطوط بسيطة وأنيقة، وهو مائل بشكل كبير للروح الكلاسيكية، ومع ذلك فإن لحظات ميجان الرسمية الأخرى كملوك ليست أقل أناقة، على الرغم من كونها أقل شهرة.

فمن ثوبها الأزرق في فيجي في عام 2018 إلى  الأحمر النابض بالحياة في العام الماضي، لم تتضمن فترة ميجان الملكية نقصًا في الفساتين المذهلة، على الرغم من أنها تحضر عددًا أقل من أحداث ربطة العنق السوداء هذه الأيام، سواء لأنها تراجعت عن واجباتها الملكية وبسبب الوباء، إلا أن الدوقة جمعت مع ذلك مجموعة متنوعة من إطلالات ملابس السهرة المذهلة. 

وفقًا لموقع townandcountrymag نرصد الأبرز.

مارس 2020

أسبوعها الأخير بصفتها داخل العائلة المالكة وقبل التنحي، نسقا دوق ودوقة ساسكس الإطلالة الخاصة بهما التى تحمل اللون باللون الأحمر لمهرجان مونتباتن للموسيقى في لندن، الأنيق الرأس وجاء فستان من ماركة Safiyaa .

فبراير 2019

اشتهرت دوقة ساسكس بحبها للقمصان البيضاء ذات الأزرار، بالنسبة لجوائز صندوق إنديفور في لندن، جعلت ميجان المظهر رسميًا، مرتديةً تنورة طويلة وكعبًا أسود من جيفنشي.

فبراير 2019

أثناء الحمل ظهرت ميجان ماركل آرشي، ذهب ميجان وهاري في جولة ملكية في المغرب، هناك حضر الزوجان حفل استقبال إقامة السفير البريطاني، حيث كانت الدوقة ترتدي ثوبًا باللون الكريمي.

يناير 2019

خلال فترة حملها، تألقت الدوقة بأكثر من طريقة حيث ارتدت ثوبًا أزرق لامعًا في منتصف الليل لحضور العرض الأول لفيلم Cirque du Soleil.

ديسمبر 2018

 خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2018 في لندن، اختارت الدوقة فستانًا أنيقًا من المخمل الأسود ذو الكتفين وحذاء أنيق، قامت بإقران الفستان بكعب ذهبي ضيق.

أكتوبر 2018

 اختارت ميجان ماركل  فستانًا أسودًا جميلًا بطول الكاحل لمقابلة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

أكتوبر 2018

ارتدت ميجان ماركل فستانًا أبيض اللون، مزينًا بالكتف، لحضور حفل عشاء رسمي في المقر الملكي في نوكوالوفا،  كانت الزيارة جزءًا من جولة الخريف للزوجين في أستراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا.

أكتوبر 2018

من الواضح أن الدوقة تحب العباءة الرسمية، حيث كانت ترتدي نسخة زرقاء لحفل عشاء رسمي في سوفا، فيجي.

مايو 2018

كان أشهر فستان زفاف ميجان ماركل  هو فستان زفافها ، من تصميم كلير وايت كيلر من جيفنشي.

مايو 2018

خلال حفل الزفاف المسائي في Frogmore House ، تحولت الدوقة إلى ثوب ثانٍ ، يتميز برقبة رسن وقصة أنحف،  صمم هذا الفستان المصممة البريطانية الشهيرة ستيلا مكارتني.

زفاف ميغان الدوقة جمعت مع ذلك مجموعة متنوعة طلالات ملابس السهرة المذه ملابس السهرة المذهلة ماركة Safiyaa

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وائل لطفي

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