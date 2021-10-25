الاتحاد الأوروبي يخصص 600 مليون يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الاثنين/ أنها خصصت 600 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية لأوكرانيا، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذه الأموال هي الدفعة الثانية والأخيرة من مخصصات المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، وذلك بعدما تلقت البلاد أول دفعة بقيمة 600 مليون يورو في ديسمبر 2020؛ ليصل المبلغ المستحق من القروض المقدمة لأوكرانيا بموجب MFA إلى 4.4 مليار يورو.

وأضافت أن هذا الإنفاق يعد جزءًا من حزمة التمويل الأصغر الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لعشر دول شريكة في مبدأ التوسيع في الجوار، بهدف مساعدتها على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء (كورونا)، مؤكدة أن البرنامج يعد دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه للمساعدة في الاستجابة للتأثير الاقتصادي للفيروس التاجي.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الاقتصاد: "نحن ندعم أوكرانيا ببرنامج المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي (MFA) بقيمة 1.2 مليار يورو، مشيرا إلى أن تلك الدفعة تعد علامة واضحة على دعم الاتحاد الأوروبي لأجندة الإصلاح في أوكرانيا، التي بذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ شروط MFA وحققت أيضًا تقدمًا مرضيًا مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أنه من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، يساعد الاتحاد الأوروبي في تحسين مستويات المعيشة للشعب الأوكراني؛ ومن خلال توفير دعم سياسي قوي، فإننا نعزز تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، قال باولو جينتيلوني مفوض شئون الاقتصاد بالمفوضية الأوروبية:"إن صرف 600 مليون يورو اليوم يرفع حجم مساعدتنا إلى أوكرانيا إلى 4.4 مليار يورو.. وهذه المدفوعات ليست فقط دليلًا ملموسًا على تضامننا مع الشعب الأوكراني، ولكنها أيضًا انعكاس لاستمرار كييف في الوفاء بالتزامات الإصلاح الحاسمة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية".