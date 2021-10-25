تجديد حبس المتهم بإصابة جاره بسلاح أبيض فى المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بإصابة جاره خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان- بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته، محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.