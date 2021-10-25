مديرو الكليات والمعاهد العسكرية يتحدثون لـ«الدستور»

اللواء اشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية

مدير الكلية الحربية: الطلاب الجدد نفذوا مدة تعايش عملى فى الوحدات والتشكيلات القتالية

قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية إن الطلاب المتخرجين نفذوا مدة تعايش عملى فى الوحدات والتشكيلات القتالية، موضحًا أنهم نفذوا مهام فعلية كي يحتكوا بطبيعة العمل الفعلي المُقبلين عليه فى وحداتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكلية الحربية فى حديثه لـ"الدستور"، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك القائد العام الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، يؤكدان دائمًا على أن طلاب الكليات العسكرية أمانة لدينا، موضحًا أنهم فى الكلية الحربية يقدرن الأمانة منذ اللحظة الأولى لقبول الطلاب ولبناء شخصيتهم على التقاليد العسكرية، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تنميتهم على عقيدة الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح اللواء أشرف سالم زاهر أنهم فى الكلية الحربية عملوا على تشكيل الوعي الصحيح للطلاب الخريجيين ضد أى شىء أو فكر مُعادٍ يستهدف عقولهم أو يستهدف الوطن.

ولفت مدير الكلية الحربية إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الكلية الحربية ومثيلاتها من الكليات في الدول الصديقة والشقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك يتمثل فى إيفاد مجموعات من الطلاب المتفوقين علميًا وانضباطيًا للعديد من الأكاديميات المثيلة على مستوى العالم، وأيضًا يتم استقبال طلاب وافدين من الدول الشقيقة على رأسها السعودية والكويت والامارات واليمن وغيرهم.

وفي رسالة له للضباط الخريجين خلال حديثه لـ"الدستور"، قدم كل التهاني لجميع الأهالي وأبنائهم الخريجين الضباط الجدد اللذين انضموا لصفوف القوات المسلحة، متمنيًا لهم كل التوفيق فى حياتهم العملية، مقدمًا لهم النصيحة بالعمل الجاد والانضباط والمحافظة على ما يُستجد فى مجال عملهم، وكذلك الإخلاص لله تعالى، موضحًا أنهم سيكونون ضباط اليوم وإن شاء الله قادة المستقبل.

لواء استاذ دكتور/ اسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية

مدير الكلية الفنية العسكرية: طلابنا على دراية كاملة بأحدث نظم التسليح الحديثة

قال اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، إن طلاب الفنية العسكرية يحصلون خلال مدة الدراسة كل العلوم التي تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في القوات المسلحة، علاوة على حصولهم على بكالوريوس الهندسة والتأكد من درايتهم الكاملة بأحدث نظم التسليح الحديثة.

وأكد مدير الكلية الفنية العسكرية في حديثه لـ"الدستور"، أن التأهيل الخاص بالطلاب يتم من أول يوم لهم في فترة التدريب الأساسي بالكلية الحربية، ويستمر داخل الكليات كل حسب تخصصه، موضحًا أن الدراسة في الكلية الفنية العسكرية تكون على مدار 5 سنوات كاملة، يتلقى فيها الطلاب كمًا كبيرًا من العلوم، ويؤهل فيها الطالب من كل النواحي العلمية والفنية والقتالية علاوة على الانضباط ليكون مؤهلًا للالتحاق بالقوات المسلحة.

وأضاف اللواء إسماعيل أن الكلية الفنية شأنها شأن كل مناحي التعليم في العالم، فنعمل باستمرار على تطوير العملية التعليمية داخل الكلية، طبقًا لأحدث منظومات التعليم في العالم، وذلك من خلال عدة محاور أولها هو تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعمل على حصولهم على شهادة الدكتوراه في الهندسة من أكبر الجامعات في العالم، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، والصين وألمانيا وفرنسا، فهم نواة تطور الطالب في الكلية، ولذلك نهتم بهم بشكل كبير ليعود بذلك على مستوى الطالب في الكلية.

والمحور الثاني، بحسب مدير الكلية الفنية العسكرية، خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب، من ناحية تجهيز نسخ رقمية لكل المواد الموجودة بالكلية، بحيث تكون متاحة للطلاب في أي وقت، خاصة وأن الامتحانات في الكلية "أون لاين" وبالتالي كان لا بد من وجود قاعدة رقمية للمناهج.

والثالث هو إتاحة مشاركة الطلاب في المسابقات الدولية سواء للطيارة بدون طيار أو المركبات غير المأهولة، بحيث يستطيع الطالب تطبيق ما تلقاه من علوم نظرية بشكل عملي حقيقي، بالإضافة إلى المنهج العلمي المتوافق مع أحدث طرق التدريس والمناهج الموجودة في العالم.

والرابع هو الطالب ذاته من خلال تأهيله بشكل لائق بدنيًا ونفسيًا، علاوة على رفع الوعي عند الطالب، وذلك لمجابهة حروب الجيل الرابع التي تهدم أركان الدول من الداخل.

وعن المتفوقين والطلاب الأوائل بالكلية، قال اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الكلية تعمد إلى انتقاء الطلاب المتفوقين وتعيينهم ضمن هيئة التدريس بالكلية، كما يتم الاستفادة من التفوقين في مراكز البحوث المختلفة داخل القوات المسلحة، خاصة مع جاهزيته التامة علميًا وعقليًا، فيستطيع لإادة بلده والقوات المسلحة من خلال علمه داخل مراكز البحوث.

كما أشار إلى أن الكلية الفنية العسكرية تسهم كاستشاري للدولة بالكامل خلال المشروعات القومية المختلفة، بتكليف من القيادة العامة للدولة، فتقدم كل خبراتها عن طريق المكتب الاستشاري الخاص بالكلية، خاصة وأن الطالب بالكلية مؤهل بشكل كبير للعمل داخل المشروعات القومية على أعلى مستوى.

وتابع: نجاحات شتى تحققها الهيئة الهندسية داخل الدولة، وأكثر من 98% منهم من خريجي الكلية الفنية العسكرية، ويرجع ذلك للمجهود الضخم الذي نبذله في تأهيل الطلاب بالكلية، واختلاف جودة المهندس الخريج من الكلية الفنية العسكرية عن باقي المهندسيين من باقي الكليات، فلديه انضباط إضافي وذاتي نابع من داخله، إضافة إلى المحتوى العلمي المميزالذي يحصل عليه.

وعن تفوق الطلاب بالكلية في المجالات البحثية والمسابقات الدولية قال: لدينا أحد الأساتذة والذي حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على جائزة أحسن بحث في إنجلترا عام 2018، علاوة على مشاركتنا في مسابقة المريخ، وهي مسابقة للمركبات القادرة على السير على كوكب المريخ، وحصلنا فيها على المركز الثالث على مستوى العالم وسط 75 جامعة، ومسابقة الطيارة بدون طيار بالولايات المتحدة وحصلنا على المركز الثاني.

لواء طيار اركان حرب/ على حسن على مدير الكلية الجوية

مدير الكلية الجوية: الخريجون قادرون على قيادة مختلف طرازات الطائرات وحصلنا على المركز الأول فى جودة العملية التعليمية بالقوات المسلحة

قال اللواء طيار أ.ح على حسن على مدير الكلية الجوية إن الطلاب الخريجين فخر مصر وهم ذخيرة المستقبل وهم أمل القوات المسلحة وبإذن الله قادرون على التعامل مع أحدث الطائرات، موضحًا أنه مع الطفرة فى التسليح والمعدات نظرًا للتحديات الاستراتيجية واكبها تحديث وتطوير فى العملية التعليمية بالكلية وكذلك في التدريب الذى يعد أهم عنصر من عناصر الكفاءة القتالية والذى يسير على أكثر من محور.

وأوضح مدير الكلية الجوبة أن الإعداد العسكري للطالب يتم من اليوم الأول للالتحاق بالكلية، إضافة للإعداد الوجداني وهو عنصر هام لبناء شخصية الطالب ليكون قادرًا على تنفيذ المهام بكفاءة عالية لمواكبة أحدث الطرازات، إضافة للإعداد البدني والذي يتم وفقًا لمعايير صارمة مع متخصصين فى كل المجالات، ثم الإعداد المعرفي وهو عبارة عن جناح للعلوم يشمل منظومة كبيرة للفصول التعليمية المتطورة والمجهزة بشكل تفاعلي حديث.

ولفت مدير الكلية الجوية إلى أن كل محاضرات الكلية والعملية التعليمية تسير بشكل رقمي وتفاعلي وهو ما يفيد الارتقاء بالمستوى العلمي، موضحًا أنه تم إدخال محاكيات لكبائن الطائرات عبارة عن "سمنيتور" للتدريب وكأنهم فى طائرات حقيقية ويتم متابعتهم بشكل دقيق ويكون ذلك قبل مرحلة الطيران الحقيقي.

وأكد أنه فى مرحلة الطيران العملي لا بد للطالب الذى سيتخرج أن يكون حصل على عدد ساعات معينة قبل تخرجه ليكون مؤهلًا بشكل كافٍ لقيادات الطائرة واستخدام كل التكنولوجيا والملاحة والتسليح للطائرة.

وأشار مدير الكلية الجوية إلى أنه تم دعم الكلية بكل الإمكانيات وفى مقدمتها شبكة بها منظومة تعليمية متكاملة على مدار الساعة بشكل "لايف" وهو ما يمكنني من مطالعة ما يفعله كل طالب فى أى مكان، وهو الأمر الذي تطلب بنية تحتية معلوماتية وإلكترونية وخوادم ضخمة، موضحًا أن هيئة التدريب بالقوات المسلحة أبلغتهم بأن الكلية الجوية حصلت على المركز الأول فى جودة العملية التعليمية على مستوى القوات المسلحة.

لواء بحرى اركان حرب/ محمود عادل فوزى مدير الكلية البحرية

مدير الكلية البحرية: معسكرات تدريبية للطلاب تُنفذ خارج نطاق الجمهورية

كشف اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية، عن تطوير كل المناهج التي تدرس في الكلية لمواكبة الوحدات البحرية الجديدة من حيث التسليح والالتزام القتالي، لافتًا إلى أن الحركة التعليمية منذ العام الماضي انتقلت من التعليم في صورته العادية إلى منظومة التعليم الرقمي، كما تم تطوير مشاركة الطلاب في التدريبات العملية والمشتركة للتعرف على الوحدات البحرية الجديدة.

وأوضح مدير الكلية البحرية أن تلك المشاركة تعد أساسًا للمخطط المعد لتأهيل الطلاب عمليا بالكلية البحرية، مؤكدًا أن القوات البحرية تحظى بتطوير كامل وشامل في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاهتمام بالفرد المقاتل والتسليح والبنية التحتية، والفرد هنا لا يعني الطالب فقط، بل يشمل الضابط وضابط الصف والطالب المجند على حد سواء.

وعن تأثر طلاب الكلية البحرية وتدريباتهم العملية بانتشار فيروس كورونا قال: القوات المسلحة واجهت أزمة كورونا بمنتهى الحزم، وهو ما ساعدنا على تنفيذ كل الالتزامات التدريبية كاملة خلال السنتين الماضيين، خاصة وأن التدريبات العملية بالكلية تعتمد على معسكر تدريب داخلي يتعرف فيه الطالب على أحدث الوحدات البحرية، ليتعرف الطالب مسرح العمليات البحري، فيتعرف على المسرح البحري الخالص البحر المتوسط التابع للأسطول الشمالي، ومسرح البحر الأحمر في نطاق الأسطول الجنوبي، ويتعرف على المياه الإقليمية والأهداف الاستراتيجية للدولة، والجزر الحاكمة والخلجان السويس والعقبة، علاوة على قناة السويس، ولكها تمت بدقة شديدة ومتبعين فيها كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير الكلية البحرية أنه يتم إعداد معسكر تدريب خارجي ضمن برنامج التدريب المعد، وهي معسكرات تنفذ خارج نطاق الجمهورية، وخلالها يظل الطالب داخل البحر لساعات أطول ويتعرض لأحوال مائية مختلفة، ويزور الكليات البحرية خارج مصر، علاوة على تنفيذ بعض الأنشطة التدريبية أو العلمية مع هذا الكليات.

وأشار اللواء أ.ح محمود عادل فوزي إلى أن اتباع الكلية لنظام التعليم الرقمي، زاد من وعي الطالب، حيث إنه يحتك بالإنترنت ويستطيع الدخول على المنظومة في أي وقت، علاوة على دخوله على شبكة المعلومات العسكرية، وجميع المراجع العسكرية والمدنية، علاوة على التعاون مع مكتبة الإسكندرية في توفير الكتب والمراجع.

اللواء اركان حرب/ عبد العزيز عمر مدير كلية الدفاع الجوى

مدير كلية الدفاع الجوي: تأهيل طلبة الكلية على حماية سماء مصرنا الغالية

قال اللواء ا.ح عبدالعزيز عمر مدير كلية الدفاع الجوى، إنه يشعر بمزيج من السعادة الغامرة، خاصة أن هذا الاحتفال يتزامن مع احتفالات المصريين بانتصارات أكتوبر والتي كان من نتائجها إنشاء كلية متخصصة في علوم الدفاع الجوي هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط.

وأكد مدير كلية الدفاع الجوي أنه يتم تاهيل طلبة الكلية بما يتناسب مع طبيعة مهام رجال الدفاع الجوي والمتمثلة في حماية سماء مصرنا الغالية وذلك من خلال عدة محاور أهمها التاهيل العسكري والذي يؤدي إلي الانضباط الذاتي وسرعة رد الفعل واتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف، وكذلك التأهيل الهندسي بالحصول علي بكالوريوس الهندسة من جامعة الاسكندرية طبقًا لبرامج هندسية تتواكب مع الطفرة الهائلة في أنظمة التسليح.

ولفت اللواء عبدالعزيز عمر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الجوي في تطوير منظومة التعليم بالكلية وتزويدها بارقي المعامل الهندسية وتنفيذ المؤتمر العلمي السنوي الدولي والذي يتم تنفيذه في شهر يوليو من كل عام وتم تنفيذه العام الماضي وقام الطلبة بعرض مشروعاتهم الهندسية باشتراك معظم الجامعات المدنية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الاستفادة وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن التاهيل التخصصي لأسلحة الدفاع الجوي يتم طبقًا لمتطلبات قوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة وبالاستفادة من الخلفية الهندسية للطلبة يتم تدريس تخصص الدفاع الجوي الدقيق من خلاص الفصول التعليمية والمحاكيات المتطورة ثم التدريب العملي علي المعدات الحقيقية في وحدات الدفاع الجوي المختلفة، لافتًا إلى أنهم لا يغفلون التأهيل الوجداني للطالب ورفع مستوي الثقافة والوعي والانتماء حتي يكون قادر علي مقاومة التأثيرات النفسية المعادية وحروب الجيل الرابع.

وفي كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة الجديدة، قال إنه يهنئ أسر الخريجين بتخرج أبنائهم، ويوجه لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعًا، وقال للخريجين إن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسئولية والتي تم إعدادهم علي مدار أربع سنوات من العمل الجاد المستمر، فيجب أن يستمروا في تنمية قدراتهم حتي يكونوا دائمًا أهلًا لهذه المهمة المقدسة وهي حماية سماء مصرنا الحبيبة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة.

لواء طبيب/ خالد عبد العظيم شكرى مدير كلية الطب للقوات المسلحة

مدير كلية الطب للقوات المسلحة: الطلاب خضعوا لبرنامج تعليمى متماشٍ مع برامج التعليم فى كبريات كليات الطب فى العالم

عبر لواء طبيب خالد عبدالعظيم شكرى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، عن شعوره بالفخر اليوم بنفس إحساس الأب يوم تخرج أولاده، إحساس بالسعادة وهو يرى ثمرة النبتة التى أشرف على رعايتها حتى نضجت، وأضاف في تصريحات لبوابة الأهرام علي هامش حفل تخرج دفعة جديدة أنه يشعر بالرضا لتخريج دفعة من الأطباء المتميزين لبلدنا ولقواتنا المسلحة مدربة طبقًا لبرنامج تعليمى متماشٍ مع برامج التعليم فى كبريات كليات الطب فى العالم بعد مراجعتة والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين.

إحساس بالفخر بولادى من خريجي كلية الطب الذين أثبتوا أثناء الإعداد لحفل التخرج بتميزهم البدنى والانضباطى مع تميزهم العلمى.

وعن التأهيل الذى يتم داخل كلية الطب بالقوات المسلحة للطلبة وصولًا ليوم تخرجهم، قال لواء طبيب خالد شكري أن دفعة الخريجين اليوم هي رقم (3) لكلية الطب بالقوات المسلحة، وقد تم تأهيلهم علميًا طبقًا لبرنامج التدريب 6 + 1، والذى يتم فيه دراسة المواد الأساسية فى السنوات الثلاثة الأولى من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملى داخل معامل الكلية، ثم دراسة المواد الإكلينيكية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة والتى تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكى الذى يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة، ويتم كل ذلك بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاة بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.



ووجه مدير كلية الطب العسكري كلمة لأبنائه الخريجين، قائلًا: "خلُّوا بالكم لحظة تخرجكم دى بداية الطريق مش نهايته إنتوا مختلفين عن زملائكم الخريجين من باقى الكليات، التأهيل والدراسات العليا بالنسبة ليكم مش إختيارى ده مَطلب مهم لكل طبيب نَهَمك للتدريب والتعلم فترة الامتياز والنيابة دى اللى هتخليك دكتور متميز فى المستقبل، ماترضاش تكون دكتور عادى مفيش حاجة نقصاك داخل القوات المسلحة عشان تبقى دكتور شاطر ومتميز، الموضوع كله متوقف على اجتهادك.

ووجه كلمة لأسر الخريجين، قائلًا: "إفرحوا بأولادكم لأنهم فعلاً مشاريع لأطباء عمالقة، شجعوهم على التفوق وحسسوهم بقيمة الفرصة اللى ربنا إختصهم بيها دونًا عن كثير من زملائهم فى مرحلة الثانوية العامة".