«مصر الخير» توفر الزي والأدوات التعليمية لطلاب 61 مدرسة في أسوان

التقى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، مع هالة فاروق منسق التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ومحمد العمدة مدير إدارة التعليم المجتمعى ووداد تواضروس مدير إدارة التعليم الاعدادى.

وفى بداية اللقاء رحب خالد بالحضور وقدم الشكر لمؤسسة مصر الخير لكافة أشكال الدعم التى تقدمها لمدارس التعليم المجتمعى، حيث قامت المؤسسة بتوفير أدوات مدرسية، وزى مدرسى كامل (تيشيرت وبنطلون) لعدد ١٨٣٢ طالب وطالبة بمدارس التعليم المجتمعى البالغ عددها ٥٤ مدرسة، بالإضافة إلى ٧ مدارس تحظى بدعم مؤسسة مصر الخير بإجمالى ٦١ مدرسة.

وأكد فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تم توزيع أدوات تعقيم وتطهير، بالإضافة إلى كمامات طبية وقناع واقى الوجه(face shield) للطلاب، وتم الانتهاء من تسليم الكتب بالكامل لمعظم مدارس التعليم المجتمعى بكافة الإدارات.

شهد اللقاء التطرق لمشكلة تسرب طلاب التعليم المجتمعى بعد اجتيازهم للمرحلة الابتدائية نظراً لوجود الطلاب فى مناطق سكنية نائية عن أماكن المدارس الإعدادية المقيدين بها وقدمت منسق مصر الخير مقترحاً بفتح فصول إعدادية ملحقة بمدارس التعليم المجتمعى مع تحمل تكلفة توفير الإمكانيات والمعلمين، وعد وكيل الوزارة بدراسة المقترح وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمدارس التعليم المجتمعى مثل تشكيل لجان من التوجيه المالى والادارى والتعليم العام والمجتمعى لسحب العهد وفق الضوابط الإدارية والمخازن ومشكلة فصل مدرستى الوردانى للتعليم المجتمعى بكوم أمبو وعمل تأمين صحى لكافة الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجوا تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.