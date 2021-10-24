انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

أغلقت مراكز الاقتراع في أوزبكستان التي أجريت في 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا بعد انتهاء عملية التصويت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.

وينافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين وهم شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان، وبهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت" .

وكذلك عليشير قادروف مرشح الحزب الديمقراطي "ملي تيكلانيش" نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى و زعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان، ومقصودة وارثوفا مرشحة الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي ونائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى، وأخيرا نرز الله ابلاهمرادوف مرشح الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوزبكستان.

وقد بلغت نسبة الإقبال نحو 8. 71 في المائة بإجمالي أصوات 780. 258. 14 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المقبلة بلغ 2. 21 مليون ناخب؛ وذلك حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للبلاد.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان نتائج التوصيت غدا /الاثنين/.

وبدأ الناخبون الأوزبك في التوافد صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين وهم شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان و بهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت" .