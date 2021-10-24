الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الصناعات الغذائية» تعقد اجتماعًا للنظر فى جدول أعمالها وإجراء انتخابات الأعضاء

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية

تعقد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعًا، يوم 25 نوفمبر المقبل؛ للنظر في جدول الأعمال وإجراء انتخاب إثنى عشر عضوا لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ممثلي المنشآت التي لها حق الانتخاب، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة حيث يعاد اجتماع الجمعية العمومية صباح اليوم نفسه ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية ويحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد للفئة أعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 70 لسنة 2019.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات نحو 20 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، المهندس طارق توفيق وأيمن قرة والدكتور محمد الشافعي، ومحمود بزان.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، وهم محمد باشنفر، وأحمد العيوطي، ومحمد الدماطي، ومحمد شكري، بينما تضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 12 مرشحا، وهم المهندس أشرف الجزايرلي، وإبراهيم إمبابي، وأحمد الفندي، وشريف منصور، وسعيد بدر، ومرفت عارف، وأحمد غازي، ومحمد ذكري، وأسامة صبرة، وعبد الرحمن السعد، وهاني رفعت.

غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغرفة الجمعية العمومية المرشحين الصناعات الغذائية قوائم المرشحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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