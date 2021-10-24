الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم «فرق خبرة» لمحمد الشرنوبي الأربعاء

فيلم فرق خبرة
فيلم فرق خبرة

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «فرق خبرة» طرح العمل بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر بعد عدة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية تصنيف عمري للفيلم تحت فئة +12، ومن المقرر طرح الفيلم بأكثر من 50 دور عرض. 

وطرحت مؤخرًا الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي له، ويتضمن الفيلم ظهورًا خاصًا للنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز. 

قصة فيلم فرق خبرة 

تدور أحداثه في إطار اللايت كوميديا التي تدور بين شخصيات العمل، ويظهر الشرنوبي من خلاله بشخصية ناجي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامي رومانسي يأخذ طابع «الكوميديا السوداء» حول شاب (محمد الشرنوبي) وفتاة (هدى المفتى) يرغب جميع شباب المنطقة في التعرف عليها والتقرب منها.

فرق خبرة فيلم فرق خبرة موعد عرض فيلم فرق خبرة تفاصيل فيلم فرق خبرة لمحمد الشرنوبي ظهور دال عبد العزيز بفيلم فرق خبرة

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