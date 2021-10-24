قنا تسترد 18 فدانًا من أراضى الآثار و8 آلاف متر أملاك دولة بنجع حمادى

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن أنه تم استرداد 18 فدانا و9 قراريط من الأراضى التابعة للآثار، بالإضافة إلى 8 آلاف و697 متر أراضى أملاك الدولة خلال الحملات التى شنتها الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى، أمس السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18.



وأوضح محافظ قنا أنه تمت إزالة 58 حالة تعد خلال حملات الأمس منها 37 حالة تعد بالزراعة على مساحة 18 فدانا و9 قراريط و21 حالة تعد بالمبانى على مساحة 8 آلاف و697 مترا، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة.



يُذكر أن المرحلة الثانية من الموجة 18 بدأت حملاتها فى 11 أكتوبر الجار، وتمت إزالة 256 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن، منها 183 حالة تعد بالمبانى بإجمالى مساحة 54 ألف متر مربع، و73 حالة تعد بالزراعة على مساحة 85 فدانا.