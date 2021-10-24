الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربى: نسعى لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي المستشارسلطان السويدي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية تحقيق التكامل والتنسيق في الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، سيكون آلية برلمانية مؤسسية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مواجهة محاولات بعض الجهات تسييس هذا الملف أو استخدامه كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، مؤكداً أن البرلمان العربي حريص على تعزيز التعاون مع كل مؤسسات العمل العربي المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالح الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقباله المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في القضايا المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.

من جانبه، أوضح المستشارسلطان السويدي أن مجلس التعاون الخليجي هو امتداد لمنظومة العمل العربي المشترك، ويتطلع إلى تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، خاصة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مجلس التعاون استحدث مؤخراً مكتب لحقوق الإنسان، وهو ما يفتح المجال لتعزيز التعاون المؤسسي بين المكتب والمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتنظيم برامج عمل مشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة استثمار دور وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

 

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