سول تُعيد خدمات النقل العام إلى طبيعتها

أعلنت حكومة مدينة سول الكورية الجنوبية، أنها ستبدأ إعادة خدمات النقل العام إلى عملها الطبيعي في وقت متأخر من الليل، بعد أشهر من تخفيضها؛ بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أن المدينة الكورية الجنوبية تخطط لإعادة الحافلات وبعض خطوط مترو الأنفاق داخل المدن إلى التشغيل العادي.

وكانت سول قد خفضت خدمات النقل العام من بعد الساعة 10 مساءً في أيام الأسبوع، بنسبة تصل إلى 20% منذ شهر يوليو الماضي.