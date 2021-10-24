الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تُعيد خدمات النقل العام إلى طبيعتها

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت حكومة مدينة سول الكورية الجنوبية، أنها ستبدأ إعادة خدمات النقل العام إلى عملها الطبيعي في وقت متأخر من الليل، بعد أشهر من تخفيضها؛ بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أن المدينة الكورية الجنوبية تخطط لإعادة الحافلات وبعض خطوط مترو الأنفاق داخل المدن إلى التشغيل العادي.

وكانت سول قد خفضت خدمات النقل العام من بعد الساعة 10 مساءً في أيام الأسبوع، بنسبة تصل إلى 20% منذ شهر يوليو الماضي.

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