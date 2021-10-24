محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب نجيل صناعي بمركز شباب «قونه»

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونه بقلين، بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وجارٍ إنشاء سور خرساني كبير حوله وتم توفير محول كهربائي لإنارته.

ووفرت ووزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي بتكلفة 800 ألف جنيه، وتم الانتهاء من غرف خلع الملابس بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه، لجميع المنشآت.

جاء ذلك بحضور مها شعبان عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي قلين.