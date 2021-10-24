الحكم فى دعوى استبعاد محمد مجاهد من الترشح لرئاسة نادى سموحة

تعقد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة للحكم في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات.

ويذكر أن الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 76 قضائية، تختصم وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية، الخاص باستبعاد الطاعن من الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي 2021 - 2025.

وكان محمد السيد مجاهد، قد ذكر في دعواه، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.