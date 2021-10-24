الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم فى دعوى استبعاد محمد مجاهد من الترشح لرئاسة نادى سموحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تعقد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة للحكم في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة  لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات.

ويذكر أن الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 76 قضائية، تختصم وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية، الخاص باستبعاد الطاعن من الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي 2021 - 2025.

وكان محمد السيد مجاهد، قد ذكر في دعواه، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

وزير الشباب والرياضة محمد مجاهد القضاء الادارى الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية نادي سموحة

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ابتذال النقاش العام

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