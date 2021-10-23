الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: 3 شروط لاستمرار الدعم النقدي والزواج المبكر اتجار بالبشر

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فى حالة زواج الفتاة قبل عمر 18 عامًا يتم وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة لهذا الأسرة.

أضافت وزيرة التضامن، السبت، أن الدعم النقدي “تكافل وكرامة” يتطلب توافر 3 شروط لاستمراره، الأول خاص بالتعليم وهو ما يلزم حضور الابناء بنسبة 80% من ايام الدراسة، والثاني زيارة الأم والأطفال للوحدة الصحية مرة كل ٣ اشهر، اما الشرط الثالث والذي اتخذته الوزارة منذ فترة هو عدم تزويج الفتيات اقل من 18 عاما، وذلك حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

أشارت إلى أنه حال اكتشاف الزواج المبكر سيتم محاسبة المأذون والأسرة، خاصة الاب وزوج الفتاة وفقا للقانون الذي يحرم هذا الزواج ، لان الزواج المبكر يندرج تحت بند بيع الأبناء او الاتجار بالبشر.

يعد الزواج المبكر من القضايا المهمة والصعبة التى تواجهها وزارة التضامن الاجتماعي فى عدد من القرى بالريف المصري، وفي هذا التقرير نرصد مجهودات وزراة التضامن الاجتماعي فيما يخص ازمه الزواج المبكر للفتيات.

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