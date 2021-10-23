السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «حصاد» للفنان سامي البلشي بجاليري ضي (صور)

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

افتتح الفنان السعودي وعميد كلية التربية الفنية بالمدينة المنورة الدكتور فؤاد مغربل، والفنان محمد عبلة، والفنان طارق الكومي، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، معرض الفنان الدكتور سامي البلشي «حصاد» مساء اليوم السبت بجاليري ضي.

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حضر الافتتاح عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية والعربية والفنانين التشكيليين والصحفيين وجمهور الثقافة والفنون.

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يضم المعرض أكثر من 70 عملًا بالأبيض والأسود معظمها عن ملامح الريف المصري، ويصاحبه توقيع كتاب عن البلشي يضم قصائد لشعراء مهمين استلهموا فى قصائدهم رسوماته.

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الشعراء هم أحمد المريخي وعزة حسين وإبراهيم داود وفتحي عبدالله وهناء الغنيمي ومحمد حربي وإبراهيم البجلاتي وعباس منصور ورضا أحمد ومنال محمد علي ونعمة حسن وعمر شهريار ورماح بوبو وعبدالغفار العوضي.

الفنان هشام قنديل الفنان محمد عبلة معرض حصاد الفنان سامي البلشي جاليري ضي الدكتور فؤاد مغربل

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