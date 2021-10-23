السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فريق التربية الخاصة يشارك «تعليم القاهرة» في بطولة الإسكندرية

البطولة
البطولة

شارك أبطال التربية الخاصة، السبت، فريق التربية الفكرية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بطولة الإسكندرية، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية تحت شعار (معًا من أجل غد أفضل للتربية الخاصة).

أقيمت تصفيات اختيار الفريق المشارك ببطولات الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التعليم على ملاعب المركز الرياضى التابع للمديرية بالعباسية، وتم اختيار فريق التربية الفكرية والدمج وفريق السمعي واعد فريق العمل كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة وتغلب علي التحديات.

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وم توفير الزى الرياضي للطلبة اللاعبين والمدربين المشاركين، وتم توفير وسيلة المواصلات لسفر الفريق، وتقدم الجميع بخالص الشكر لوكيل أول الوزارة لتذليل العقبات ودعم الفريق وتحفيز أبنائه الطلبة، مقدمًا الشكر والتقدير لكل مَن ساهم في رسم البهجة وتوفير تجهيزات ملائكة التربية الخاصة، بإشراف الدكتورة أمانة قرنى وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، ومنال شاهين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة التعليم الخاص.

وتقدم فريق العمل بالتحية والتقدير لإدارتى القاهرة الجديدة والبساتين وفريق العمل بإدارة التربية الخاصه تحت إشراف الدكتورة نعمه محمود.

القاهرة الجديدة العام الدراسي امتحانات المركزى التربية والتعليم 2020 وزارة التربية والتعليم شهادة صلاح محمد صلاح عام 2020 الرياض عام 2021 الاجراء تحديات يوم الخميس مديرية التربية والتعليم

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