السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تداول صور إزالة الإعلانات من على «المحور».. «النقل» تكشف السبب

إزالة الإعلانات من
إزالة الإعلانات من على المحور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور لإزالة الإعلانات من على طريق المحور، مع التساءل عن السبب وراء ذلك.

وأوضحت مصادر بوزارة النقل، أن إزالة الإعلانات في اتجاه ميدان لبنان وحتى مدينة 6 أكتوبر على طريق المحور يرع للاستعداد لتوسيع الطريقن فضلا عن استكمال أعمال المونوريل.

وأضافت المصادر، إن إزالة الإعلانات يأتي ضمن قيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال الأعمال بشكل سريع وذلك لسرعة إنهاء الأعمال ويتماتخاذ التدابير اللازمة منعا لتعطيل حركة السيارات على المحور خاصة أى المحور هام.

إزالة الإعلانات من على المحور 


وكان قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أعمال المونوريل تعد من أضخم الأعمال التي تقوم الدولة ممثلة فى هيئة السكة الحديد بتنفيذها، حيث يعد المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في وقت قصير.

وأضاف والي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة الأعمال الخاصة بالمونوريل من خلال تركيبه على الجسم الخرساني في الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر الـ48، يهدف إلى الفخر بصنع المصريين ومدى أهمية المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها والعائد القوي منها على الدولة.

المونوريل إزالة الاعلانات • درجات الحرارة اليوم إزالة الإعلانات المحور

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وائل لطفي

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