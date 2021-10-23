إحالة المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من محل تجاري للمحاكمة

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، إحالة المتهم بسرقة أجهزة كهربائية وأموالًا من محل تجاري للمحاكمة الجنائية.

كانت تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم أحمد ماضي، من كشف غموض سرقة مبلغ مالي وأجهزة كهربائية من داخل محل تجاري وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وأمكن ضبطه.

تلقى النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من صاحب محل تجاري في دائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي وأجهزة كهربائية.

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى إسلام عشري، 24 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 23 دائرة القسم، بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وهي عبارة عن اجهزة كهربائية، ومبالغ مالية.

وبتطوير المناقشة اعترف بارتكاب 6 سرقات أخرى، وتبين أن تلك الوقائع محرر بها محاضر بتاريخ سابق، وتم التواصل مع الضحايا والذين جاءوا واتهموه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.