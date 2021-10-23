السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحف العراقية تسلط الضوء على اختيار شخصية رئيس الوزراء والتجاذب السياسي

العراق
العراق

سلطت الصحف العراقية، الضوء على اختيار شخصية رئيس الوزراء والتجاذب السياسي لتشكيل الكتلة الأكبر التي يرجح أن تكون مشابهة لسابقتها، خشية الوصول إلى انسداد سياسي قد يؤدي إلى حدوث الفوضى في البلاد.

وذكرت صحيفة «الزمان» - في افتتاحيتها اليوم السبت - أن استمرار التجاذب بشأن آلية اختيار شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل، قد يفضي إلى التوصل لتوافق على اختيار مرشح تسوية يحظى بقبول سياسي وإجماع وطني، مشيرة إلى أن المفوضية باشرت بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قِبَل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعنًا على مجلس المفوضين.

من جانبها، أوضحت صحيفة «المشرق»، أن الكرة اليوم في ملعب مفوضية الانتخابات العراقية لنزع فتيل الأزمة والتعامل بحكمة ومهنية مع الاعتراضات الشعبية والسياسية.

أما صحيفة «الصباح»، أكدت أن المفوضية تلقت 1440 طعنًا تقريبًا في النتائج الأولية، مضيفة، أن المفوضية ملزمة - وفق المادة 38 من قانون الانتخابات - بفتح المحطات المطعون بها وفرز الأصوات وعدها يدويًا، لذا ردت المفوضية 174 طعنًا لعدم وجود دليل تستند إليه لإعطاء النتائج للمرشح، كما أنَّ طبيعة محتوى الطعن هي التي تحدد أهميته، فكلما كان الطعن معززًا بالأدلة، كان أكثر فائدة للمرشح.

وفي سياقٍ متصل، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في العراق، داعيًا إلى حل جميع الخلافات الانتخابية ضمن الأطر القانونية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، جاء في بيان صدر عن المجلس أن «عملية الانتخابات الأخيرة جرت بسلاسة، وتم التحضير لها بشكل أفضل من الانتخابات السابقة خاصةً من الناحية التقنية الفنية».

وهنأ المجلس، الشعب العراقي وحكومته، على إجراء الانتخابات البرلمانية، موجهًا شكره لجميع الدول والجهات التي ساهمت في تسهيل إجراء الانتخابات.

وأضاف: «يرحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تشير إلى إجراء العملية الانتخابية بسلاسة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خاصةً لدور مفوضية الانتخابات».

وشدد المجلس في بيانه على «ضرورة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع العراقيين وتستجيب لمطالبهم لتوطيد الديمقراطية في البلاد»، مؤكدًا «دعمه للحكومة العراقية والاستمرار بالدفاع عن سيادة ووحدة العراق».

الصحف العراقية التجاذب السياسي رئيس الوزراء المفوضية قانون الانتخابات الاعتراضات الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بفرض إتاوة على أهالي مساكن شيراتون

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-10-2021

اليونان تسجل تراجعًا في معدلات البطالة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

جرينوف وسلاح.. تفاصيل مداهمة بؤرة إجرامية ومصرع أحدهم فى الصف

74 عالما من جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر