السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية بريطانيا تناقش العلاقات الأمنية والدفاعية مع الهند

وزيرة الخارجية ليز
وزيرة الخارجية ليز تروس

قالت الحكومة البريطانية في بيان وقت مبكر من يوم السبت إن وزيرة الخارجية ليز تروس تعمل على تعزيز الشراكات الأمنية والدفاعية مع الهند أثناء زيارتها تقوم بها للبلاد.
 

و وفقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ،  أفاد بيان الحكومة البريطانية بأنه من المقرر أن تناقش تروس تطوير تكنولوجيا الأمن و الدفاع و و تعزيز التجارة المرتبطة بالدفاع مع الهند.
 

و نقل البيان عن تروس القول "توثيق الشراكات الدفاعية و الأمنية بين المملكة المتحدة و الهند يدعم علاقات اقتصادية أعمق و يجعل كلا البلدين ، و كذلك المنطقة على نطاق أوسع، أكثر أمانا".

 

و على صعيد آخر،  أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 5.3 مليون جرعة معززة من لقاح "كوفيد-19"  في بريطانيا.

و يعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل 9 أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضًا جرعة معززة، وفقًا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء.

 

تم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا و هيئة العامة الصحة في أسكتلندا و هيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

 

و قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددًا صغيرًا من الجرعات الأولية الثلاثة من اللقاح.
 

و لا تتوافر حاليًا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في أسكتلندا و أيرلندا الشمالية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 وذلك  في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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