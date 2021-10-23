السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تيموشينكو تكشف عن «تضليل كبير» يحيط برفض أوكرانيا شراء الغاز الروسى

الغاز
الغاز

أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أن بلادها اعتمدت دائما على الغاز الروسي، واصفة تصريحات السلطات عن شراء الغاز الأوروبي "بالخداع الكبير".

 

وقالت تيموشينكو زعيمة حزب "باتيكيفشينا" المعارض حسب قناة "ناش": "لا يوجد أي غاز أوروبي بالنسبة إلى أوكرانيا. أعلن لنا عام 2014 أن أوكرانيا ستستخدم الغاز الأوروبي، ليعرضوا علي أن يتم استخراجه في أوروبا ليمكننا شراؤه. أو أن أخبر الآن البلاد بأن ذلك كان خداعا كبيرا".

 

وأضافت: "لم يكن هناك أي غاز أوروبي وهم مدوا أنبوبا وهميا لكن الغاز الذي جاء كان روسيا".

 

وأوقفت أوكرانيا منذ نوفمبر 2015 شراء الغاز من روسيا وتستعيض عنه بالغاز الروسي الذي تشتريه بلدان أوروبا عبر أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.


وأصدرت السلطات الأوكرانية أوامرها بإغلاق المدارس في كييف لمدة أسبوعين في المناطق ذات العدوى المرتفعة، ولن يُسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها، إلا إذا تم تطعيم جميع المعلمين- وفق ما ذكرته صحيفة كييف بوست الأوكرانية.
 

وارتفعت العدوى بعد فترة هدوء في الصيف، حيث أظهرت البيانات الرسمية تسجيل 614 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا من 546 أمس.
 

وفي محاولة لمكافحة حالة التردد التي تنتاب البعض لأخذ اللقاحات، جعلت أوكرانيا التطعيمات إلزامية لبعض موظفي الحكومة مثل المعلمين. ويواجه غير المحصنين قيودًا على الوصول إلى المطاعم والرياضة وأماكن المناسبات العامة الأخرى.

 

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تحصين المواطنين ضد كوفيد-19 هو البديل الوحيد لإغلاق أوكرانيا.
 

وقال زيلينسكي، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "هناك طريقتان على مفترق الطرق: التطعيم أو الإغلاق".

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وائل لطفي

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