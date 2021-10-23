السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 مواطنين من القدس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة.


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها.


وقال رائد صيام، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة واعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا في محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه.


في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت المواطنين نعمان ناصر ونعيم عايد، بعد مداهمة منزليهما.


وعلى صعيد آخر، صادق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرا الصحة والسياحة لديه، على خطة تنظيم السياحة الوافدة إلى إسرائيل.

 

ومن المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، التي تنص على دخول السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا، وسيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية وإمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

 

وجاءت مصادقة بينيت، بعد تأكيد درور ميفوراخ مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

 

وقال ميفوراخ إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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