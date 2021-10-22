الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية السودان تؤكد حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق التحول الديمقراطي

وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

جاء ذلك خلال استقبالها نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بيتون نوف، اليوم، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي.

ورحبت المهدي بالزيارة الحالية للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان للسودان لبحث تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدة حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق التحول الديمقراطي وصولاً لحكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني، ومعبرةً عن تطلعها لدعم الولايات المتحدة للسودان للمضى قدماً في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

كما ناقش اللقاء أيضاً قضايا الانتقال وتحقيق السلام وإستكمال هياكل الحكم وتنفيذ إتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا المهمة التى تواجه الحكومة الانتقالية. 

 من جانبه أشاد نائب المبعوث الأمريكي بجهود الحكومة الانتقالية الهادفة لتحقيق التحول الديمقراطي، داعياً إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولاً لنظام ديمقراطي كامل وراسخ، مؤكداً أيضاً حرص الولايات المتحدة على دعم السودان للمضي قدماً في تحقيق التحول الديموقراطي.

السودان معالي الخارج مبعوث أمريكي

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