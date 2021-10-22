رئيس «مياه أسوان»: أولوياتنا مشروعات «حياة كريمة» وتطوير الأداء المؤسسى

قال العميد مهندس يحى عبدالمنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، إن الأولويات خلال المرحلة الحالية تتمثل فى متابعة مشروعات حياة كريمة فى مجال عمل الشركة فى مناطق المحافظة المختلفة وتوفير الإمكانات المختلفة لها التى تحقق لها معدلات التنفيذ المطلوبة وإتقان الأعمال فى نفس الوقت.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، تتابع تطورات وموقف تنفيذ الأعمال بصفة دورية أسبوعيا، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المخطط.

وأضاف أن الشركة تواصل التزاماتها فى أعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والعمل على الارتقاء بالأداء والاستجابة الفورية لشكوى المواطن.

وتابع أن من المسارات الهامة الحالية هى تطوير الأداء المؤسسى والارتقاء بأداء الكوادر البشرية بها لرفع معدلات أداء الشركة فى جميع مجالات العمل، مع وضع أولوية للتدريب وتأهيل العناصر الفنية والإدارية، ومجالات السلامة والصحة المهنية وتطوير قطاع خدمة العملاء والخط الساخن.

كان العميد مهندس يحى عبدالمنعم أبوزيد تفقد مشروعات مياه الشرب بمبادرة حياة كريمة، ومنها محطة مياه فطيرة الجديدة بطاقة 400 ل/ث بالإضافة إلى عمليات مد وتدعيم شبكات مياه شرب بقروى فارس.

وتأتي الزيارة فى إطار جهود المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات ومتابعة المراحل المختلفة لها والوقوف على معدلات الإنجاز.

وأكد العميد يحيى عبد المنعم، أن هناك متابعة يومية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة نسب ومعدلات إنجاز مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى المحافظات كافة، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتبلغ التكلفة التقديرية المتوقعة لحياة كريمة قرابة 700 مليار جنيه، بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجًا.