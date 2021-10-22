ارتفاع ضحايا حريق مصنع المتفجرات فى روسيا إلى 15 قتيلًا

أعلنت السلطات الروسية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع متفجرات في منطقة ريازان إلى 15 قتيلًا، وفقًا لما نقلته فضائية «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أفادت، فى وقت سابق من اليوم، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين وفقدان 9، جراء ​انفجار​ وحريق​ داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع "إيلاستيك" في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة ​موسكو​.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصادر في أجهزة الطوارئ، أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن، اندلع نتيجة للانفجار.

وفى تصريحات سابقة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الأمنية الخاصة من روسيا لا تعمل في الخارج بتكليف من الدولة الروسية ولا تخدم مصالحها.

وقال بوتين ردا على سؤال بهذا الصدد خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الحواري: "إنها شركات خاصة، وهذه ليست الدولة، وهي لا تعمل لصالح الدولة الروسية، وإذا كانت موجودة في منطقة ما فهذا ليس بتكليف من الدولة الروسية".

وأضاف: "هذا قطاع خاص ومصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة مثلا، أو موارد أخرى مثل الذهب والأحجار الكريمة".

وتابع: "وإذا كان ذلك يناقض مصالح الدولة الروسية، وهذا يحدث أحيانا للأسف، فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر طبعا، ونحن سنقوم بذلك".

وبشأن حضور شركات أمنية روسية في مالي، قال بوتين: "بحثنا هذا الموضوع أكثر من مرة مع شركائنا الفرنسيين، وأنا تحدثت عن ذلك شخصيا، وتحدث معي عن ذلك الرئيس ماكرون".

وعلى جانب آخر، كشفت وسائل إعلام روسية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.