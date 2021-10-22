الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

باليهات أوزوريس وبوليرو ومشاهد من الأمير إيجور على المسرح الكبير

باليه أوزوريس
باليه أوزوريس

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ولمدة أربعة ليالي لباليهات أوزوريس وبوليرو وتابلوهات من الأمير إيجور.

 

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمنيا كامل بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي أربعة ليالى تضم ثلاثة باليهات متنوعة هى اوزوريس، بوليرو، ولأول مرة مشاهد راقصة من أوبرا الأمير إيجور.

 

باليه "أوزوريس" من تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وأرمينيا كامل وموسيقى جمال عبد الرحيم ويستلهم القصة الفرعونية الشهيرة التى تروى حكاية أوزوريس وزوجته إيزيس الناعمان بالحب والسلام‏ ويتعرضان لمكيدة من شقيق اوزوريس ست وزوجته نفتيس بسبب الحقد والغيرة لتبدأ المؤامرة علي الملك ثم قتله ويثأر حورس لأبية أوزوريس بمساعدة أمه إيزيس‏‏ وتنتهي المعركة بين جيش حورس وجيش ست بانتصار حورس وتنصيبه ملكا علي مصر.

 

وباليه بوليرو تصميم عبد المنعم كامل ووضع موسيقاه موريس رافايل مستلهماً رقصة أسبانية شهيرة تتميز بالمرح والسرعة ومزج بها قواعد وروح جديدة مبتكرة ويبدأ بفتاه غجرية ترقص على منصة تشبه الطاولة وتؤدى عليها حركات بطيئة ثم يبدأ دخول العارضين الأخرين بالتدريج حتى يشارك الجميع فى الحركة الراقصة.

 

اما المشاهد الراقصة من أوبرا الأمير إيجور من تصميم فالنتين بيرس وموسيقى ألكسندر بوردين وتروى  قصة الحملة العسكرية التي يقودها الأمير إيجور وتنتهى بوقوع الأمير أسيرا لأعداءه وخلال أسره تولد قصة الحب مع الأميرة أولجا التى تساعده على الهرب.

 

الجدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للبالية وقدمت أولى عروضها في نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس.

 

أصبحت إحدي الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبد المنعم كامل الذى أضاف ليبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، وغيرها .


ــ منال محيى الدين وأنامل شرقية على المسرح المكشوف
في سياق متصل، يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل لعازفة الهارب، الفنانة منال محيي الدين، بمصاحبة فرقة أنامل شرقية.

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية من بينها مقطوعات: كلمة حلوة، لونجا رياض، موسيقة لا لا لانا، نسم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، تيمة حب ، ميس الريم ، أخر أيام الصيفية، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي.إلى جانب تتر مسلسل ليه لا الذى تعزفه لأول مرة .

 

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز عام ١٩٨٧ ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، عملت أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية .

باليه أوزوريس بوليرو الأمير إيجور دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير أرمينيا كامل

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وائل لطفي

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