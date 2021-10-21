عودة شركة سيد للأدوية للعمل بكامل طاقتها الأحد

أعلنت النقابة العامة للكيماويات، عودة شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية للعمل بكامل طاقتها، بدءا من الأحد المقبل، بعد قرار صدر مؤخرا بتوقفها بشكل جزئي

جاء قرار عودة العمل خلال اتفاق واجتماع مساء اليوم الخميس شارك فيه كيميائي عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، وعضو مجلس النواب أحمد عاشور، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية الدكتور أشرف الخولى، والدكتور عمرو جاد رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اللجنة النقابية ممدوح عمارة.

وقال مصدر مسئول بالنقابة العامة، إن النقابة مستمرة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة، وكذلك في حرصها على النهوض بالصناعة الوطنية.